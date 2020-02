Grob gesagt, tendierte die Aktie von Alphabet zwischen Ende 2018 und Ende 2019 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen den Kursmarken von 1.008 und 1.296 US-Dollar. Anfang November letzten Jahres gelang es schließlich die Handelsspanne auf der Oberseite aufzulösen und wie erwartet an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 1.490 US-Dollar vorzudringen. Nach einem sehr sauberen Pullback zurück auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau (138,2 % Fibo) ging es Anfang dieses Monats wieder auf frische Rekordhochs weiter rauf. Damit rückt nun das nächste Fibonacci-Extension-Ziel mittelfristig in den Fokus ...

