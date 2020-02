Die Europa-Minister der EU-Mitgliedsstaaten befassen sich am heutigen Montag mit dem Kompromissvorschlag von Ratspräsident Michel. Das Zahlenwerk bietet eine schlechte Grundlage für einen Durchbruch am Donnerstag.

Mit seiner intensiven Diplomatie hatte EU-Ratspräsident Charles Michel zuletzt sogar seine Kritiker überrascht. Binnen zehn Tagen sprach der Belgier mit Staats- oder Regierungschef aller 27 EU-Mitgliedsstaaten, um einen Kompromiss beim Streitthema EU-Finanzen für die Jahre 2021 bis 2027 auszuloten. Michels Mitarbeiter übertrugen die Positionen der Mitgliedsstaaten pflichtschuldig in Excel-Tabellen, um den Verhandlungsspielraum abzustecken. Da hänge sich jemand so richtig rein, hieß es in Brüssel anerkennend über den früheren belgischen Ministerpräsidenten, der ein wenig als Notbesetzung galt, als er ins Amt kam.

Doch seit Michel am vergangenen Freitag seinen Kompromiss für die mittelfristige Finanzplanung der EU vorgelegt hat, fühlen sich all jene bestätigt, die den Liberalen als politisches Leichtgewicht ansehen. Das Zahlenwerk macht eine Einigung beim EU-Gipfel zu den künftigen Finanzen der Union nicht leichter. Niemand ist zufrieden mit Michels Vorschlag. Wenn sich die Europa-Minister der EU-Mitgliedsstaaten am Montagnachmittag damit beschäftigen, dürfte dies sehr deutlich zum Ausdruck kommen.Gewiss, beim Streit um's Geld ist der Kompromiss in der EU immer schwierig. Nettoempfänger wollen mehr, Nettozahler pochen dagegen auf einen möglichst kleinen Haushalt. ...

