Fortschrittliche Geodaten-Technologie wird globalen Gemeinden während der COVID-19-Krise bereitgestellt

Esri, der Weltmarktführer im Bereich Mapping und Location Intelligence, gab heute bekannt, dass er Gesundheitsministerien und Partnern des Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) ein COVID-19-Krisenbewältigungspaket liefern wird. So erhalten diese Organisationen Zugriff auf die Geodaten-Plattform und -Tools von Esri, die für die Berichterstattung und Analyse der Fälle und Todesfälle, öffentlichen Gesundheit und Notfallmaßnahmen auf Landesebene eingesetzt werden können. Außerdem lassen sich Teststandorte, Gemeindeaktivitäten und deren Auswirkungen sowie vieles mehr auf lokaler Ebene regeln.

"Die Partnerschaft mit der WHO zielt darauf ab, Gesundheitsministerien auf nationaler und lokaler Ebene Technologien und Kapazitäten bereitzustellen. Die Verfügbarkeit von Geodaten und Analysen ist im Hinblick auf eine umfassende und dynamische Reaktion auf die sich rapide verändernde Situation im Zusammenhang mit COVID-19 wichtig. Dies triff vor allem auf Länder mit beschränkten Ressourcen zu", erklärte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri.

Der Beitrag zur Reaktion auf COVID-19 wird den digitalen Wandel bei globalen Gesundheitsinformationssystemen durch Mapping- und Analyse-Technologie unterstützen. Die Geodaten-Software von Esri hilft Organisationen dabei, komplexe und enorme Datenmengen zu verstehen, indem diese in einen geografischen Zusammenhang mit hochentwickelten Analysefunktionen wie künstliche Intelligenz (KI) gestellt werden.

"Während unser Unternehmen schon immer die Bemühungen von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen in Krisenzeiten unterstützt hat, ist die COVID-19-Pandemie anders und erfordert eine rapide und globale Reaktion", sagte Dangermond. "Unsere Arbeit mit der WHO zielt darauf ab, Gesundheitsministerien auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Gemeinden mit unserer Technologie auszurüsten und zu helfen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Bemühungen die Ausbreitung verlangsamen werden."

Falls Sie ein Gesundheitsministerium oder ein GOARN-Partner sind, besuchen Sie bitte go.esri.com/coronavirus und fordern Sie Ihr COVID-19-Krisenbewältigungspaket an.

