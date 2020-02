Seit die TTL Beteiligungs-und Grundbesitz AG [WKN: 750100] ihre Tochter GEG German Estate Group an die DIC Asset AG [WKN: A1X3XX] verkauft hat, bin ich nicht mehr bei der TTL investiert, sondern habe das entsprechende Kapital direkt in die DIC Asset-Aktien investiert.Die TTL kauft nun fleißig Aktien der DIC Asset AG und will bis zu 10% an ihr übernehmen - zur Zeit sind es etwas mehr als 7%. Beide Aktien profitieren von dieser Konstellation, aber es gibt einen triftigen Grund, weshalb ich weiterhin direkt in DIC Asset investieren und die TTL-Aktien für weniger aussichtsreich halte. Denn Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...