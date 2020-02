Deutschlands Wirtschaft ist im Stillstand und alle Ampeln stehen auf Rezession. Dies trifft nun auch die Kernsparte - unsere Automobilbranche. Was ist exakt an Zahlenwerk von Daimler geliefert worden? Die Lage bei Daimler Die Automobilbranche als nun nach dem Maschinenbau schon in der Rezession angekommen. Es könnten weitere Branchen fo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...