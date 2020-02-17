Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 17.02.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 619 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W30H ISIN: SG2G04994999 Ticker-Symbol: RXI 
Frankfurt
17.02.20
15:59 Uhr
0,122 Euro
+0,019
+18,45 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
REX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,093
0,137
16:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
REX INTERNATIONAL
REX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
REX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED0,122+18,45 %