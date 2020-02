FRANKFURT (Dow Jones)--Der Batteriehersteller Varta hat im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und die eigenen Erwartungen dabei deutlich übertroffen. Das Unternehmen profitierte vor allem von einer starken Nachfrage nach Batterien für kabellose Kopfhörer. Für 2020 sei man zuversichtlich, so die Varta AG. Die Aktie zieht nach dem Zahlenausweis deutlich an.

"Wir blicken sehr zuversichtlich in das Jahr 2020", sagte Finanzvorstand Steffen Munz. "Dank des sehr hohen Auftragsbestands werden wir das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020 nochmals beschleunigen." Varta profitiert laut Mitteilung vom Trend zu immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien im Knopfzellen-Format. "Daher wird die Produktionskapazität noch einmal erheblich, und schneller als ursprünglich geplant auf 200 Millionen Zellen jährlich ausgebaut", so das Unternehmen.

Zum Wachstum 2020 werde auch die erstmalige Konsolidierung des Anfang des Jahres erworbenen Varta-Consumer-Geschäfts beitragen.

Marge steigt sprunghaft

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Konzernumsatz um rund 34 Prozent auf etwa 364 Millionen Euro. Varta hatte zuletzt mit 330 bis 340 Millionen Euro gerechnet. Das mit Abstand stärkste Umsatzwachstum erzielte Varta eigenen Angaben zufolge mit Lithium-Ionen Zellen für Hightech-Consumer-Produkte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer (Hearables).

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat Varta auf rund 98 Millionen Euro fast verdoppelt. Hier hatte die hauseigene Prognose zuletzt auf 84 bis 88 Millionen Euro gelautet. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge von 26,9 Prozent, 8,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Den endgültigen Jahresabschluss wird de Varta AG am 31. März veröffentlichen.

