Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BASF wieder. Ein Gericht in den USA hat BASF und Bayer zu 265 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt. Es geht um das Pestizid Dicamba. Diese Urteil könnte nun weitere Klagen nach sich ziehen. Bei den Verkäufen steht Powercell Sweden auf dem fünften Platz. Die Aktie des Wasserstoffkonzerns notiert zu Wochenbeginn deutlich im Plus. Grund ist eine exklusive Partnerschaft mit dem japanischen Konzern Inabata.