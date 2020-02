B2Broker, ein führender Liquiditäts- und Technologieanbieter von Lösungen für die Forex- und Crypto-Branche, gibt die Einführung von B2Core bekannt. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Upgrade der Client-Cabinet-Lösung "Trader's Room", die als Reaktion auf die Kundennachfrage und zur Erfüllung der hohen Geschäftsanforderungen von heute grundlegend überarbeitet wurde.

Völlig neues Client-Cabinet-Konzept

B2Core zeichnet sich durch ein völlig neues Design aus. Die Lösung umfasst eine Vielzahl neuer Funktionen und bietet einen innovativen, hochwertigen und maßgeschneiderten Kundenservice. B2Core bietet im Vergleich zur Vorgängerversion eine rundum deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die Lösung konsolidiert alle bisherigen Aspekte von "Trader's Room", wie beispielsweise den Kundenbereich. Damit erringt die neue Version der bereits bestehenden SaaS-Lösung des Unternehmens eine Spitzenposition in der Finanzdienstleistungsbranche.

Unternehmen, die eine Lösung mit Funktionen für vielfältigere, individuellere Anforderungen als branchenübliche Trader-Raum-Lösungen benötigen, werden feststellen, dass B2Core ihre Erwartungen übertrifft und dank innovativer Funktionen, die auf Unternehmen aller Art zugeschnitten werden können, leistungsstärker ist als andere Produkte auf dem Markt.

Spezielle paketbasierte Lösung

Mit B2Core kommt ein völlig neues Konzept einer paketbasierten Lösung für alle Aufgaben auf den Markt: für die Organisation der Arbeit von Forex-Brokern und Crypto-Börsen, das Backoffice für Mitarbeiter und Administratoren, das Front-End für Trader, die Verifizierung und Registrierung von Kunden und vielfältige Zahlungsfunktionen.

Dadurch können B2Core-Kunden nun das Paket auswählen, das ihren Anforderungen am besten entspricht. Das B2Core-Standardpaket enthält beispielsweise eine Reihe von Grundfunktionen und ist eine budgetfreundliche Lösung. Alternativ können sich Unternehmen für ein Advanced-Paket mit vielen weiteren potenziellen Funktionen und Modulen wie Boni, IB Room und Converter sowie Integrationen mit zahlreichen Zahlungslösungen und externen Plattformen wie B2Trader, MetaTrader, CTrader, dxTrade, AlphaPoint, OneZero und PrimeXM entscheiden.

B2Core bietet für größere Unternehmen am oberen Ende der Skala das Enterprise-Paket an, die ideale Lösung für Kunden, die eigene, spezifische Anforderungen und Wünsche an ihre Lösung haben. Bei diesem Angebot entwickelt und pflegt B2Broker die Lösung entsprechend.

Dank der überarbeiteten paketbasierten Lösung B2Core kann B2Broker ein Produkt anbieten, das besser auf die Anforderungen seiner Kunden eingeht und flexibler ist, da die Lösung an unterschiedlichste Anforderungen angepasst werden kann.

B2Core ist für jedes professionelle Unternehmen der Sparten FX- und Crypto-Broker, Converter, Spot- und Margin-Börsen, EMIs und Crypto-Wallets ein Muss. Die Lösung ergänzt das bisherige Angebot von Trader's Room um eine zusätzliche Dimension mit den folgenden wichtigen Funktionen:

Dynamisches, innovatives Design der Benutzeroberfläche

Die erste neue Funktion ist die attraktive Möglichkeit für alle Börsenkunden, eines der fortschrittlichsten Front-End-Layouts auf dem Markt zu nutzen. Der Endnutzer der Börse kann die Arbeitsbereiche umfassend anpassen, um dank maximaler Benutzerfreundlichkeit die Effizienz seiner Handelsaktivitäten zu steigern.

Beispielsweise können die Benutzer jetzt die Blöcke für Orderbücher, Watchlists, Charts und Transaktionsverläufe organisieren und die Größe und Reihenfolge dieser Fenster uneingeschränkt ändern, um maximale Benutzerfreundlichkeit und eine optimale Anpassung der Plattform zu erzielen. Es können auch mehrere Arbeitsbereiche erstellt werden, um den Benutzern getrennte Bereiche für verschiedene Trading-Zwecke bereitzustellen.

Eine weitere neue Funktion ist "Market Depth". Sie zeigt die Fähigkeit des Marktes, bei relativ großen Aufträgen den Preis des betreffenden Vermögenswertes aufrechtzuerhalten. "Market Depth" berücksichtigt das Gesamtvolumen und die Breite der jeweils offenen Aufträge innerhalb eines einzelnen Währungspaares.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Aktualisierung ist die Gruppierung der Volumen. Sie ermöglicht es den Benutzern, die tiefste auf der Plattform verfügbare Liquidität zu analysieren. Der Zugriff ist im Auftragsbuch jedes Instruments möglich.

In den Arbeitsbereichen der Trading-Benutzeroberfläche kann jetzt auch das Watchlist-Widget genutzt werden. Die Benutzer können eine Liste der Paare erstellen, die sie überwachen möchten, und die jeweils aktuellen Preise, Volumina und die Höchst- und Tiefstwerte der letzten 24 Stunden zentral anzeigen.

Somit erfüllt die Trading-Benutzeroberfläche jetzt alle Anforderungen professioneller Trader, die sie häufig zur Überwachung großer Informationsmengen nutzen.

Advanced Anti-Fraud Homemade System

Beim Advanced Anti-Fraud Homemade System von B2Core handelt es sich um ein automatisches Auszahlungssystem, das Sicherheitswarnungen und andere Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug auf der Plattform umfasst.

Sum-Sub WebSDK Integration

Sum-Sub WebSDK Integration liefert innovative, in hohem Maße anpassbare KYC-Verfahren (Know Your Customer), mit denen Unternehmen Kosten für rechtliche Fragen vermeiden können, da alle Abläufe automatisch vom Technologieanbieter geregelt werden.

Integration von PrimeXM/OneZero

Neben der tiefen Integration mit der branchenweit führenden Trading-Plattform MetaTrader 4 und 5 ist B2Core nun auch mit PrimeXM, OneZero, dxTrade und B2Trader integriert, so dass insgesamt sechs Trading-Plattformen unterstützt werden. B2Broker kann seinen Kunden nun die Möglichkeit anbieten, ein noch breiteres Spektrum an Endkunden in aller Welt anzusprechen.

Ticket-System

B2Core bietet derzeit Integration mit SupportPal. Die Lösung versetzt die Kunden jetzt in die Lage, in B2Core einen ticketbasierten Kundensupportservice als Modul anzubieten. Anstatt den Support über Skype und andere soziale Netzwerke abzuwickeln, bei denen die Gefahr besteht, dass Informationen verlorengehen, stellt die Verwendung des Ticketsystems sicher, dass alle Daten eines Vorgangs automatisch aufgezeichnet und verlässlich verarbeitet werden.

Detaillierte MT-Analysefunktionen

Die zentrale Integration von B2Core mit der Trading-Plattform MT 4 bzw. 5 ermöglicht es den Endnutzern, alle über das MT-Account stattfindenden Aktivitäten direkt vom eigenen Trader's Room-Account aus zu überwachen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, seine Anforderungen und Aktionen mithilfe von nur einer Lösung zu überprüfen, wie in der Abbildung dargestellt:

Whitelist für Auszahlungsadressen

Die Aktualisierung umfasst eine neue Whitelist-Funktion. Dabei handelt es sich um eine Whitelist für Auszahlungsadressen. Dank dieser zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung für Endanwender können diese ihre ausgewählten, vertrauenswürdigen Wallets für Auszahlungen angeben. Nur diese Wallets werden vom System abgemeldet. Diese neue Sicherheitsvorkehrung wurde in Verbindung mit 2FA Google Authenticator entwickelt.

Ein Paket mit reichem Funktionsumfang für sämtliche geschäftlichen Anforderungen

Alles in allem bietet B2Core jetzt zahlreiche wichtige, einstellbare Funktionen, die es den Benutzern ermöglichen, genau das auszuwählen, was sie benötigen. Es ist die Lösung, die für jedes Unternehmen unverzichtbar ist. Sie bewältigt kundenorientierte Operationen für Finanzgeschäfte jeglicher Art und Komplexität. B2Core ist hochgradig anpassbar. Bei dem Produkt handelt es ist um ein effizientes, leistungsstarkes System, das alle auf dem Markt erhältlichen universellen Client-Cabinet-Lösungen übertrifft. Ihre Nutzer werden es Ihnen danken, dass Sie sich für dieses System entschieden haben.

Über B2Broker

B2Broker ist ein Liquiditäts- und Technologieanbieter von Lösungen für die Crypto- und Devisenbranche. Das auf B2B-Dienste und -Produkte spezialisierte Unternehmen betreut ein breites Kundenspektrum, darunter große lizenzierte Broker, Crypto Exchanges, Crypto-Broker, Forex-Broker, Hedge- und Crypto-Fonds sowie professionelle Manager.

Mit der umfassenden Palette an sofort einsatzbereiten technischen Lösungen von B2Broker können Broker bei aufwändigen Infrastrukturprojekten Zeit und Geld sparen und sich auf den Ausbau ihres Kundenstamms sowie die Steigerung ihrer Erlöse konzentrieren.

Bitte kontaktieren Sie B2Broker, um Ihr Unternehmen mit B2Core zu optimieren.

