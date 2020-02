Vorgezogene Zahlen bei Varta - es läuft. Und es läuft für unseren Inline-Schein mit Barriere 70 unten. Von 1 Euro auf jetzt 2,40 Euro. 140% innerhalb einer Woche. Daher heute im Abo-Dienst bei Feingold Research: 1) Take Profit von mehr als 100% in unserem Inline-Schein auf Varta. Empfohlen am 12.2 hat das Papier von 1 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...