Neuer Blog-Artikel: Privatanleger gegen Flash Boys - David gegen Goliath (JK-Trading.com) - Wie erwartet ist der DAX durch den US-Feiertag sehr ruhig in die neue Handelswoche gestartet. Infolgedessen haben sich die Vorgaben für Dienstag nur unwesentlich verändert, im übertragenen Sinne könnte man in Dienstag eine Art "inoffiziellen" Start in die Handelswoche sehen. Was unabhängig vom gestrigen US-Feiertag ...

