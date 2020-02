Laut Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geht der neue Vorschlag des EU-Ratspräsidenten Charles Michel für das nächste siebenjährige EU-Budget "aus österreichischer Sicht in die richtige Richtung". "Der Druck aus den Nettozahler-Ländern hat offenbar gefruchtet", so die Ministerin vor Beginn einer Sondersitzung des Allgemeinen EU-Rates am Montag in Brüssel.Es bedürfe jedoch noch einer "substanziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...