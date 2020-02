Paris (www.aktiencheck.de) - Es ist nicht das erste Mal, dass ein Virus um sich greift und global für Unsicherheit in der Gesellschaft und an den Märkten sorgt, so die Experten von Lyxor Asset Management. So sei dies zuletzt beim Ausbruch des SARS-Virus 2003 und der Schweinegrippe im Jahr 2009 geschehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...