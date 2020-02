FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor allem Kursgewinne im Autosektor haben am Montag den Dax zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. Einbußen der schwer gewichteten Aktien von Bayer und BASF dämpften den Optimismus an der Börse dagegen nur geringfügig. Mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 13 783,89 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Tag. Im frühen Handel war er zeitweise bis auf 13 795 Punkte geklettert. Eine Bestmarke erreichte auch der SDax . Der MDax schloss mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 29 316,34 Punkte.



Die Anleger orientierten sich vor allem an den sehr starken Kursgewinnen an Chinas Aktienbörse. Die US-Börsen blieben feiertagsbedingt geschlossen. Ermutigt haben dürfte die Investoren, dass die chinesische Notenbank entschlossen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise vorgeht. So wurde an diesem Montag neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz an die Banken Chinas ausgegeben.



Derweil überstieg die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus in China inzwischen die Zahl von 70 000. "Dass in einem solchen Umfeld Rekordstände an den internationalen Börsenplätzen erzielt werden, eröffnet Potenzial für Korrekturen", warnen daher die Experten der Helaba./ck/he



DE000BASF111, DE000BAY0017, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386

