Bonn (ots) - "Die Rente ist sicher" - den Satz hat wohl jeder in Deutschland schon mal gehört. Was der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm seinerzeit mit Überzeugung aussprach, ist längst überholt. Seit Jahren versuchen wechselnde Regierungen, die Rente an die veränderten Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft anzupassen. Die Folgen bisher: längeres Arbeiten bis zur Rente und Kürzungen des Rentenniveaus.



Das allein reicht aber nicht, die drohende Altersarmut in Deutschland in den Griff zu bekommen. Was muss die Politik tun? Welche neuen Wege gibt es, um die Rente auch in den nächsten Jahrzehnten krisenfest zu machen? phoenix-Moderatorin Claudia Davies erörtert diese Themen zusammen mit Prof. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule für Sozialwissenschaften in Koblenz. Wir blicken in Nachbarländer wie die Schweiz und fragen, was wir von ihnen lernen können. Und der Deutsche Beamtenbund gibt Auskunft darüber, warum die deutschen Staatsdiener nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen.



