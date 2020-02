MEDIQON Group AG: Jan-Hendrik Mohr zum 1. März 2020 zum Vorstandsmitglied bestelltDGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Personalie MEDIQON Group AG: Jan-Hendrik Mohr zum 1. März 2020 zum Vorstandsmitglied bestellt17.02.2020 / 18:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Königstein 17.02.2020. Der Aufsichtsrat der MEDIQON Group AG hat Herrn Jan-Hendrik Mohr mit Wirkung zum 01. März 2020 zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Dirk Isenberg wird Vorsitzender des Vorstands.Die MEDIQON Group AG hat ihr Geschäftsmodell nach dem Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstände an die GHX Europe GmbH massiv verändert. Nebst dem Ausbau der auf visuelle Analytik und Vermarktung von Informationsprodukten zur Steuerung von Krankenhäusern spezialisierten MEDIQON GmbH wurde das Portfolio der Unternehmensgruppe durch Akquisitionen und Beteiligungen in weitere Unternehmen systematisch verbreitert.Das rasche Wachstum des Unternehmens erfordert, dass sich Strukturen und Prozesse mit der Größe und Komplexität des Geschäfts mitentwickeln. Hierzu gehört insbesondere auch, den Vorstand so zu verstärken, dass zum einen das Geschäft weiter in hohem Tempo entwickelt werden kann, aber auch, dass umfassende Controlling- und Steuerungssystem der Gesellschaft weiter zu entwickeln, um das weitere Wachstum absichern.Vorstand und Aufsichtsrat konnten mit Herrn Mohr den gemeinsamen Wunschkandidaten für die Position gewinnen und danken ihm für seine Bereitschaft, die MEDIQON Group AG mitzuentwickeln und seine Erfahrung in der Strukturierung von Beteiligungen in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.17.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon.de Internet: www.mediqon-group.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 977435Ende der Mitteilung DGAP News-Service977435 17.02.2020