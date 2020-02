FRANKFURT (Dow Jones)--Telefonica Deutschland will den früheren Siemens-Chef Peter Löscher in den Aufsichtsrat holen. Der Manager soll zum 1. April 2020 Mitglied des Kontrollgremiums und Nachfolger von Laura Abasolo Garcia de Baquedano werden, wie das Unternehmen mitteilte. Sie hatte dem Aufsichtsrat Anfang Februar mitgeteilt, dass sie ihr Amt als Mitglied und als Vorsitzende des Aufsichtsrats per Ende März niederlegt.

Löscher ist aktuell Verwaltungsratsvorsitzender der Sulzer AG, von 2007 bis 2013 war der CEO von Siemens.

