FRANKFURT (Dow Jones)--Aktien der Deutschen Börse haben sich im nachbörslichen Handel am Montag kaum bewegt, nachdem der Börsenbetreiber Zahlen zum vierten Quartal 2010 veröffentlicht hatte. Ein Händler sprach von dünnen Umsätzen in der Aktie. Die Zahlen lagen mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Deswegen dürfte das Interesse gering gewesen sein.

Deutlich lebhafter ging es in der Varta-Aktie zu. Dort sei nachbörslich so viel Umsatz verzeichnet worden wie in sämtlichen DAX-Werten zusammen, berichtete der Händler. Varta hatte am Nachmittag überraschend Zahlen vorgelegt, die deutlich über den Erwartungen lagen. Das hatte die Aktie im regulären Geschäft um 7,7 Prozent nach oben getrieben. Am Abend rückte der Kurs nochmals um 1,7 Prozent vor.

Patrizia wurden kaum verändert getaxt. Das Immobilienunternehmen hatte die eigene Gewinnprognose für 2019 übertroffen.

Auch das IT-Unternehmen Adesso hat die eigenen Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 1,4 Prozent.

Kaum bewegt von einer Personalie zeigten sich Telefonica Deutschland. Die Titel notierten am Abend wenig verändert, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, der ehemalige Siemens-Chef Peter Löscher werde Mitglied des Aufsichtsrats von Telefonica Deutschland.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.25 Uhr 17.30 Uhr 13.784 13.784 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2020 13:27 ET (18:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.