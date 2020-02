The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2020



ISIN Name



CA24735H1047 DELREY METALS CORP.

CA8798542061 TEMPLE HOTELS INC.

CA9095801028 UNITED BATTERY METALS

GB00BWWYSP41 VALIRX PLC LS-,125

XS1181246775 ALTICE FIN.15/23 REGS

