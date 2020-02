Wie ein zu Barrons gehörendes bedeutendes Online-Finanzportal berichtet, würden die Anleger billiges Marihuana bevorzugen. Canopy Growth (WKN: A140QA) sei dabei derjenige Branchenplayer, der im Gegensatz zu Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) profitieren würde.

Canopy Growth hat im Vergleich der beiden dominanten Cannabis-Produzenten die Nase vorn. Geht es nach der Einschätzung von Analysten bedeutender Investmenthäuser, bestimmten drei Faktoren die positive Entwicklung bei Canopy im Dezember-Quartal.

Erstens wuchsen die Verkäufe von "recreational weed". Das Geschäft mit medizinischem Marihuana zog auf nationaler wie auch internationaler Ebene an was - so die Analysten - möglicherweise auf das Straucheln von Aurora zurückzuführen gewesen sei.

Schließlich spielten sich die Übernahme von Marihuana-Equipment-Herstellern durch Canopy aus, die ihren Umsatz um fast 50 Prozent steigerten, während die meisten kanadischen Cannabisunternehmen, einschließlich Aurora, keine großen, etablierten Zubehörgeschäfte erworben hätten. Canopys Finanzchef Mike Lee vielsagend:

Unser Umsatzwachstum resultierte aus einer breiten Wachstumsbasis in unserem Kerngeschäftsbereich Cannabis sowie aus unseren strategischen Akquisitionen.

a{ color:#4285bb } h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700; font-familiy: Lato; } h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .highlight{ color:a8c638 } section{ padding:60px 0 } section h4{ margin-top:30px } section h2{ text-align:center } section ul{ margin-top:30px; margin-bottom:0; list-style-image:url(https://www.sharedeals.de/registrieren/img/Check.svg); padding-left:30px; margin-left:-7px } section ul li{ line-height:38px } section .apps{ margin-bottom:60px } section .apps a{ display:inline-block; padding-right:15px } section.faq{ background-color:rgba(152,189,219,.1) } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...