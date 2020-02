Es könnte die größte Erfolgsgeschichte an der Börse aller Zeiten sein: Am 29. Juni 2010 ging Elon Musks Tesla (WKN: A1CX3T) zu 17 USD pro Aktie an die Börse. Und am 14. Januar 2020 - weniger als ein Jahrzehnt später - hätte man diese Aktie für mehr als 540 USD verkaufen können. Also mehr als 3.000 % Rendite. Ende Januar wurde Teslas volatile Aktie zu etwa 500 Dollar pro Aktie gehandelt. Das scheint teuer für ein Unternehmen zu sein, das noch in keinem Geschäftsjahr einen Gewinn erzielt hat, sich ...

