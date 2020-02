Tesla ist ein Phänomen an der Börse: Trotz vergleichsweise schmaler Absatzzahlen hat es der E-Autobauer zum zweitgrößten Autokonzern weltweit gebracht. Ein Experte denkt, dass Tesla dieser Bewertung gerecht werden kann. Allerdings muss das Unternehmen dafür einiges leisten.? Aswath Damodaran hält Tesla aktuell für überbewertet? Dank großem Potenzial könnte Tesla aber in Bewertung hineinwachsen? Tesla-Aktie aktuell kein InvestmentDer Elektroautobauer Tesla ist an der Börse aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...