BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt' zu Regierungsbildung in Thüringen:



"Dass die Linke einen außenpolitischen Witzbold wie Andrej Hunko, Maduro feiernd, Israel-Boykott-freundlich und russische Separatisten würdigend, zum Fraktionsvize wählt, macht deutlich: Die Linke hat das großzügige Angebot des Justemilieu angenommen. So zu tun, als ob die Mitte künftig links neben Saskia Esken beginnt, das ist falsch. Die CDU kann bei dem Kram nicht mitmachen. Deswegen: keine Stimme für Bodo Ramelow und eine rot-rot-grüne Regierung in Thüringen."/al/DP/he