MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/Merz:



"Ob CSU-Chef Söder mit seiner Skepsis hinsichtlich eines Unions-Kanzlerkandidaten Merz auch für die Mehrheit seiner Parteifreunde und Wähler spricht, darf zwar bezweifelt werden. Richtig aber ist: Das Wort des CSU-Chefs hat Gewicht. Söder ist kein Merz-Fan; anders als Kramp-Karrenbauer ist der zu Alleingängen neigende Sauerländer aus München kaum steuerbar. Für Söder, der sich seit einiger Zeit zum neuen Machtzentrum in der Union aufzubauen versucht, wäre die Wahl des 64-Jährigen ein Rückschlag. Doch ganz abgesehen von der Person Merz kann kein CSU-Chef zulassen, dass die CDU und ihre Noch-Chefin AKK so tun, als kürten sie mit ihrem Parteichef schon den gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Deshalb ist der bayerische Löwe gerade so grantig."/al/DP/he