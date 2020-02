QUEBEC CITY, Feb. 18, 2020, der branchenführende Anbieter von LiDAR-Technologie und der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor , kehrt nach Kalifornien zurück, um seine mehrfach ausgezeichnete LiDAR-Technologie vom 26. bis 28. Februar auf der Autonomous Vehicles Conference 2020 an Stand 5 im Hotel Pullman San Francisco Bay zu präsentieren.



Die AV20 bietet führenden Mobilitätsanbietern aus aller Welt die Möglichkeit, sich zu vernetzen und gegenseitig zu inspirieren, Wissen auszutauschen und bei innovativen Entwicklungen und zukünftigen Trends für autonomes Fahren und Mobilität zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech, dieses Jahr gemeinsam mit Pierre Lefevre, CTO von COAST Autonomous, für die Präsentation "Paving the Road from ADAS to Autonomy" das autonome Fahren voranbringen können. Die Präsentation findet am 27. Februar um 11:30 Uhr statt. LeddarTech präsentiert außerdem vom 26. bis 28. Februar seine preisgekrönte LiDAR-Technologie auf der Ausstellungsfläche an Stand 5.

Klicken Sie HIER , um eine Demo anzufordern und unser Team an Stand 5 auf der AV20 zu treffen

"Partnerschaften im Mobilitätsbereich wie die zwischen LeddarTech und COAST Autonomous zeigen auf, welche Bedeutung Kooperation in der Branche hat. Auch die AV20 betont einen kooperativen Ansatz und stellt damit den Status Quo im Automobilsektor in Frage - dadurch erweitert sich das Umfeld, in dem wir agieren", so Frantz Saintellemy von LeddarTech. "Wir freuen uns darauf, als Sprecher und Aussteller Teil der AV20 zu sein, da wir so unser Wissen und unsere Erkenntnisse weitergeben, mit anderen zusammenarbeiten und Ideen und Konzepte austauschen können, die die Zukunft dieser Branche prägen werden."

"Bei COAST Autonomous sind wir uns der Bedeutung eines umfassenden und vollständigen Sichtfeldes rund um unsere Fahrzeuge bewusst. Indem wir die Solid-State-3D-LiDAR-Lösung Leddar Pixell in unsere Fahrzeuge integrieren, bieten wir eine Lösung, die Fußgänger an erste Stelle setzt und so Städte wieder zu einem Raum für Menschen macht", so Pierre Lefevre, CTO von COAST Autonomous. "Wir freuen uns darüber, gemeinsam mit LeddarTech auf der Bühne zu stehen und an der AV20 teilzunehmen."

Die AV20 Silicon Valley 2020 wird mehr als 300 Mobilitätsexperten zusammenbringen, von Chief Product Officers, Chief Engineers und CEOs bis hin zu Sicherheitsleitern für autonome Plattformen, Fahrerassistenzsysteme und autonome Technologie.

Über COAST Autonomous

COAST Autonomous ist ein Software- und Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von autonomen Fahrzeugen mit angemessenen Geschwindigkeiten für Stadt- und Campus-Umgebungen konzentriert. Die Mission von COAST besteht darin eine Gemeinschaft aufzubauen, die auf Mobilitätslösungen setzt, bei denen der Fußgänger an erster Stelle steht - damit Städte wieder zu einem Raum für Menschen werden. COAST steht im Mittelpunkt einer der schnellsten und grundlegendsten Veränderungen in der Transport- und Logistikbranche und hat ein vollständiges Softwarepaket für autonome Fahrzeuge entwickelt, das Karten- und Ortungssysteme, Robotik und künstliche Intelligenz.

Kontakt: Aimie Nghiem, Director of Program Development, COAST Autonomous

Tel.: +1-626-838-2469 ANghiem@coastautonomous.com

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSP verwendet werden. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Funktionen der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt: Daniel Aitken, Vice President of Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 Durchwahl 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore und LeddarTech Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.