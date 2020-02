Das Coronavirus breitet sich weiter aus - und belastet die Industrie. Der Aktienmarkt hingegen zeigt sich bislang resistent. Was dahintersteckt.

Mit dem Einbruch der Industrieproduktion um 3,5 Prozent im Dezember lässt sich nicht mehr leugnen, dass die deutsche Wirtschaft einer Rezession gefährlich nahekommt, sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Bei der jährlichen Veränderungsrate sieht es gar aus wie in der Anfangsphase der Finanzkrise. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Produktion im Dezember um 6,8 Prozent - und alles noch ohne Coronavirus, mit dem sich weltweit inzwischen mehr als 71.700 Menschen infiziert haben.

Da der Ausbruch des Coronavirus noch nicht seinen Höhepunkt erreicht hat, bleibt die Unsicherheit groß. Und was macht der Dax? Das deutsche Börsenbarometer scheint immun zu sein gegen den Virus und notiert auf Allzeithoch.

Wirtschaft und Börse sind eben selten zwei Seiten derselben Medaille. Noch blenden Anleger die Risiken für die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne aus und setzen offenbar auf die Allmacht der Notenbanken. So hat die People's Bank of China als Gegenmittel gegen Corona umgerechnet 277 Milliarden Euro in das heimische Finanzsystem gepumpt und Anfang der Woche den Zinssatz für einjährige Kredite an Banken von 3,25 Prozent auf 3,15 Prozent herabgesetzt. Flankiert wurden die monetären Maßnahmen durch fiskalische, etwa Nachlässen bei Steuern und Sozialabgaben.

Auch Fed und EZB zeigen sich entschlossen, im Ernstfall einen Gang höher zu schalten und monetär noch mehr Gas zu geben. Die Epidemie könne "zu Beeinträchtigungen in China führen, die auf die Weltwirtschaft überschwappen", sagte US-Notenbankchef Jerome Powell. Und die EZB werde genau beobachten, wie sich die Risiken weiter entwickelten, versicherte deren ...

