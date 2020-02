Von Yifan Wang

LONDON (Dow Jones)--Die vor allem in Asien tätige britische Bank HSBC Holdings hat im vergangenen Jahr wegen hoher Firmenwertberichtigungen ihren Nettogewinn mehr als halbiert. Das Ergebnis erreichte nur noch 5,97 Milliarden US-Dollar, nachdem die Bank ein Jahr zuvor noch 12,6 Milliarden Dollar verdient hatte.

Die Einnahmen kletterten um 4,3 Prozent auf 56,1 Milliarden Dollar, wie HSBC mitteilte. Verhagelt wurde das Ergebnis von den Firmenwertberichtigungen von 7,3 Milliarden Dollar, vorrangig in den Bereichen Global Banking and Markets sowie dem europäischen Unternehmenskundengeschäft. Im vierten Quartal fiel deshalb ein Nettoverlust von 5,5 Milliarden Dollar an.

HSBC will in den kommenden zwei Jahren die risikogewichteten Aktiva um 100 Milliarden Dollar reduzieren. Vertrieb und Research in Europa sollen geschrumpft werden, und das Market Making im langfristigen Derivategeschäft in Großbritannien eingestellt werden.

Wegen der umfangreichen Restrukturierung in den kommenden zwei Jahren sollen bis 2021 keine Aktienrückkäufe mehr erfolgen. Bis 2022 werden die Restrukturierungskosten auf 6 Milliarden Dollar veranschlagt und die Aufwendungen aus dem Verkauf von Unternehmensteilen auf 1,2 Milliarden Dollar.

