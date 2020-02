TeamViewer durch ISS ESG mit Prime Status ausgezeichnetDGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit TeamViewer durch ISS ESG mit Prime Status ausgezeichnet18.02.2020 / 07:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.TeamViewer durch ISS ESG mit Prime Status ausgezeichnetGöppingen, 18. Februar 2020 - TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter für sichere Remote-Konnektivität, hat von der Rating-Agentur ISS ESG den Prime Status erhalten. Dieser Status wird an Unternehmen vergeben, die sich in Sachen Nachhaltigkeit über dem branchenspezifischen Durchschnitt engagieren und anspruchsvolle Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Damit bestätigte die Rating-Agentur, dass die ESG-Performance von TeamViewer über dem für die Software- und IT-Branche spezifischen Schwellenwert für den Prime Status liegt.Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Prime Status erhalten haben. Mit unseren Remote-Konnektivitätslösungen können viele unserer Kunden ihre Dienstreisen reduzieren und Geräte auf der ganzen Welt aus der Ferne monitoren, verwalten oder steuern. Durch den Einsatz unserer Software ermöglichen wir unseren Nutzern, Ressourcen zu sparen und damit gleichzeitig den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir nehmen die ESG-Themen sehr ernst und werden auch in Zukunft kontinuierlich an diesen Bereichen weiterarbeiten."Die Rating-Agentur ISS ESG, früher bekannt als oekom research, bewertet Unternehmen anhand von bis zu 100 verschiedenen Kriterien, die meisten davon branchenspezifisch. Zu den Kriterien zählen Bereiche wie Menschenrechte, Arbeitsstandards und Klimawandel. Weitere Informationen zu ISS ESG finden Sie hier: https://www.issgovernance.com/esg/ratings/corporate-rating/.Über TeamViewer Als ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen ermöglicht TeamViewer es Anwendern, sich überall und jederzeit mit Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen bietet sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und unterstützt Organisationen jeder Größe dabei, ihr volles digitales Potenzial zu nutzen. TeamViewer wurde bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert und bis zu 45 Millionen Geräte sind zeitgleich online. Das 2005 in Göppingen gegründete Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com und folgen Sie uns auch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien.Kontakt TeamViewerPresse Martina Dier Director, Investor Relations Carsten Keller Communications Tel.: +49 Head of Investor Relations & Capital (0)7161 60692 410 E-Mail: Markets Tel.: +49 (0)151 1941 7780 [1]press@teamviewer.com 1. E-Mail: [1]ir@teamviewer.com 1. mailto:press@teamviewer.com mailto:ir@teamviewer.com18.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de977535 18.02.2020