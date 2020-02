FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.535 EURXFRA DE000HSH4W48 HCOB KK2 15/21 0.000 %W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.422 EURDYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.609 EURBEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.101 EURUSS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.046 EURU2IT XFRA DE0009781997 TBF GLOBAL INCOME I 0.720 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.706 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.014 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.194 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.106 EURAFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.258 EURSGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EURDNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.240 EUR507A XFRA DE000A0DX3M2 ALPHA GRP JER.05/UND. FLR 0.003 %BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.014 EURNRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.062 EURQCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.143 EURCWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.034 EURPW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.240 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.065 EUR1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.084 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.065 EURNNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.576 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.115 EURDNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.240 EUR