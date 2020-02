FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50

XY81 XFRA BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50

1OZ XFRA CA24735H1047 DELREY METALS CORP.

0UL XFRA CA9095801028 UNITED BATTERY METALS

BW OFFSHORE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de