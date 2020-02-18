FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.02.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
XY81 XFRA BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50
1OZ XFRA CA24735H1047 DELREY METALS CORP.
0UL XFRA CA9095801028 UNITED BATTERY METALS
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OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
XY81 XFRA BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50
1OZ XFRA CA24735H1047 DELREY METALS CORP.
0UL XFRA CA9095801028 UNITED BATTERY METALS
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