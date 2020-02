Die Erwartungen an Automatisierungs- und Analyse-Anwendungen im Rechtsbereich sind immens, doch noch sind Legal-Tech-Anwendungen keine Alleskönner: "Wir sind nicht so weit, dass wir oben Daten in einen Trichter füllen und am Ende kommt ein fertiges Dokument heraus", sagt Henrik von Wehrs, Legal Tech Engagement Manager Europe bei Allen & Overy. Dennoch ist das Interesse groß: Sowohl Mandanten als auch Rechtsanwälte fragten regelmäßig nach Legal-Tech-Lösungen oder brächten mögliche Anwendungen ins Gespräch, berichtet von Wehrs. Für ihn ist das eine Bestätigung: "Legal Tech ist im Markt angekommen." Wie viele Gründerteams er im Jahr trifft und wie seine eigene Gründervergangenheit ihm weiterhilft, verrät er im Talk bei FINANCE-TV .