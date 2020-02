Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Apple gibt wegen der Coronavirus-Epidemie seine Umsatzerwartungen auf, in der globalen Zug-Industrie bahnt sich der nächste große Zusammenschluss an und Amazon-Chef Bezos will zehn Milliarden Dollar für den Umweltschutz spenden.

Den vollständigen Artikel lesen ...