SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Quer durch die Börsenplätze in Ostasien und Australien werden am Dienstag Verluste verzeichnet. Eine Umsatzwarnung von Apple hat die Teilnehmer wieder an die wirtschaftlichen Gefahren durch die Coronaepidemie erinnert. Das bislang genannte Umsatzvolumen von 63 bis 67 Milliarden Dollar in dem bis Ende März laufenden Geschäftsquartal könne nicht erreicht werden, teilte der US-Elektronikgigant am Montag mit. Aufgrund der Einschränkungen der Produktion in China gebe es weiterhin weltweite Lieferengpässe beim iPhone. Zudem steht Apple nicht allein, aus verschiedenen Branchen mehren sich die Alarmzeichen. So haben auch BHP Billiton und HSBC mit der Zahlenvorlage vor den Folgen der Epidemie gewarnt.

Am japanischen Markt sinkt der Nikkei um 1,4 Prozent auf 23.195 Punkte. Vor allem Elektronikwerte leiden unter den wieder aufgefrischten Sorgen wegen der Coronaepidemie. Hinzu kommt, dass der Yen als sicherer Hafen profitiert und so zusätzlich Druck auf den Aktienmarkt ausübt.

In Südkorea stehen vor allem Transport- und Technologiewerte unter Druck, was den Markt 1,6 Prozent absacken lässt. Derweil gehen am Markt Spekulationen um, dass die Bank of Korea auf ihrer kommenden Sitzung Ende Februar die Leitzinsen senken könnte. Präsident Moon hat Berichten zufolge vor einer größeren und längeren Auswirkung der Coronaepidemie auf die Wirtschaft des Landes gewarnt und sprach von einem "Notfall".

HSBC warnt ebenfalls

In Hongkong leiden die Apple-Zulieferer von Elektronikkomponenten unter der Warnung des US-Giganten. Zudem hat die HSBC 2019 wegen hoher Firmenwertberichtigungen ihren Nettogewinn mehr als halbiert. Die Bank warnt, dass der Coronavirus das Ergebnis 2020 beeinträchtigen dürfte. Die Aktie sackt um gut 2 Prozent ab. Während der Markt in Hongkong um 1,4 Prozent absackt, verliert der Leitindex in Schanghai lediglich 0,4 Prozent.

In Australien hat das Minenunternehmen BHP ordentliche Zahlen vorgelegt, wie Händler einschätzen. Die Erwartungen der Analysten seien getroffen worden, die Eisenerzpreise stabil gewesen und die Kosten im Griff gewesen. Allerdings stellt BHP wie viele andere Unternehmen den Ausblick unter Vorbehalt, falls die Krise um den Coronavirus nicht bis Ende März in den Griff bekommen worden ist. Für die Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben, der Markt in Sydney hielt sich mit minus 0,2 Prozent recht gut.

Unter den Apple-Zulieferern verlieren in Taiwan Hon Hai Precision 1 Prozent und Foxconn 0,3 Prozent.

Der Ölpreis kommt mit den Konjunktursorgen wegen Corona unter Druck, während der Goldpreis leicht profitiert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.113,70 -0,16% +6,43% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.185,30 -1,44% -0,56% 07:00 Kospi (Seoul) 2.205,91 -1,62% +0,37% 07:00 Schanghai-Comp. 2.978,46 -0,17% -2,35% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.575,55 -1,37% -0,76% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.198,68 -0,45% -0,09% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.534,87 -0,15% -3,25% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0831 -0,1% 1,0837 1,0838 -3,4% EUR/JPY 118,88 -0,2% 119,06 119,07 -2,5% EUR/GBP 0,8335 +0,0% 0,8334 0,8313 -1,5% GBP/USD 1,2995 -0,1% 1,3004 1,3037 -2,0% USD/JPY 109,75 -0,1% 109,86 109,85 +1,0% USD/KRW 1189,33 +0,4% 1184,86 1183,41 +3,0% USD/CNY 6,9962 +0,2% 6,9814 6,9810 +0,5% USD/CNH 6,9994 +0,2% 6,9855 6,9823 +0,5% USD/HKD 7,7671 -0,0% 7,7682 7,7662 -0,3% AUD/USD 0,6690 -0,3% 0,6713 0,6726 -4,5% NZD/USD 0,6416 -0,4% 0,6439 0,6429 -4,7% Bitcoin BTC/USD 9.790,01 +1,7% 9.630,76 9.797,51 +35,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,68 52,33 -0,7% -0,37 -15,0% Brent/ICE 57,07 57,67 -1,0% -0,60 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.585,94 1.580,96 +0,3% +4,98 +4,5% Silber (Spot) 17,85 17,79 +0,3% +0,06 0% Platin (Spot) 971,55 971,00 +0,1% +0,55 +0,7% Kupfer-Future 2,62 2,60 +0,7% +0,02 -6,5% ===

