Am kommenden Donnerstag steht die Hauptversammlung von Infineon an. Der Chipriese will eine stabile Dividende ausschütten. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen ebenfalls extrem stabil gezeigt. Zwei Tage vor dem Aktionärstreffen steht der Aufwärtstrend vor einer Bewährungsprobe. Die Umsatzwarnung von Apple wegen des Coronavirus sorgt für Unsicherheit in der gesamten Branche.

Den vollständigen Artikel lesen ...