Frankfurt am Main (ots) - Rund 200 Spitzenköche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum waren gestern bei der "Nacht der Sterne" in Stuttgart. Das Gastro-Event der Spitzenklasse wird organisiert von der ahgz - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) und Burg Staufeneck. Es findet alle zwei Jahre am Montag der Fachmesse Intergastra im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart statt. Premium-Partner ist "Chefs Culinar - Ihr 5-Sterne-Partner für höchsten Genuss".



Pressekontakt:



dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de



Original-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60094/4523043