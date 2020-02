München (ots) - Amazon und die Digitalberatung OMMAX - Digital Solutions sind eine Kooperation eingegangen: Der US-Online-Versandhändler verlässt sich auf die Expertise der in München ansässigen Beratung für die Entwicklung einer Digitalstrategie eines Geschäftsbereiches in Deutschland.Die Digitalberatung OMMAX ist in der Zusammenarbeit vor allem für die folgenden Bereiche verantwortlich:- Marketing Strategie- Digitale Leadgenerierung- Zielgruppen- und Customer Journey Analyse- dynamische Landing Pages- Design der Creatives und Visuals für die anstehenden Kampagnen Des Weiteren setzt Amazon bei der Entwicklung einer Social-Media- sowie einer Paid-Advertising-Strategie auf die OMMAX-Experten, die für Amazon zusätzlich das Tracking und Reporting relevanter Kernkennzahlen übernehmen. Offline-Marketing-Kampagnen über die Kanäle Out-of-Home, Radio und Print stehen ebenfalls im Fokus.Dr. Anja Konhäuser, Managing Partner bei OMMAX, äußert sich zur neu geschlossenen Zusammenarbeit mit Amazon: "Wir stehen Amazon als Sparringspartner sowohl während der Entwicklung der neuen Lösung als auch im laufenden Betrieb zur Seite. Agile Business Services und ein kundenorientierter Ansatz sorgen für die schnelle Umsetzung des Projekts.""OMMAX hat große Erfahrung, wenn es um die Entwicklung erfolgreicher Digitalstrategien geht. Auf diese Expertise bauen wir und freuen uns auf die Zusammenarbeit", kommentiert Raul Martinez, Amazon Flex Bereichsleiter bei Amazon Deutschland die Partnerschaft.Über OMMAXOMMAX - Digital Solutions ist eine Digitalberatung mit Sitz in München, Hamburg und Berlin mit Fokus auf nachhaltige digitale Wertschöpfung. Zum weltweiten Kundenportfolio gehören mittelständische Unternehmen, Konzerne und mehr als 30 Investment-Firmen. Das OMMAX-Team besteht aus über 120 digitalen Experten und Expertinnen aus aller Welt, die bereits in über 500 Projekten Kunden mit digitalen Strategien, digitaler operationeller Exzellenz, komplexen Datenprojekten und Transaktionsberatungen unterstützt haben. Dies macht OMMAX zu einem Vorreiter für holistische datengetriebene Strategieberatung und die Implementierung digitaler Lösungen.Pressekontakt:PIABO PR GmbHFranziska ScheiderSenior Account Managerommax@piabo.net+49 173 8234027Original-Content von: OMMAX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141429/4523049