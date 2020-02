Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union sind im Januar zurückgegangen. In den 27 Ländern der EU ohne Großbritannien sanken die Zulassungen um 7,5 Prozent auf 956.779 Autos, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Keine guten Voraussetzungen für die Automobil-Aktien.Gründe für den starken Rückgang der Neuzulassungen seien Vorzieheffekte im Vergleichszeitraum durch steuerliche Änderungen in einigen Staaten, aber auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung ...

