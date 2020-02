Ölaktien wie Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und BP (WKN: 850517) blieben in den vergangenen Wochen weiterhin volatil. In einigen Fällen, wie beispielsweise beim britisch-niederländischen Öl und Erdgasmulti, waren durchwachsene Zahlen für diese Entwicklung verantwortlich. Aber auch das Coronavirus und die damit verbundenen Einbußen bei der Nachfrage nach dem schwarzen Gold haben sich kurstechnisch stark ausgewirkt. Möglicherweise könnte nun allerdings wieder etwas Entspannung in den Ölmarkt gekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...