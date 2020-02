18. Februar 2020 - Sienna Resources Inc. (SIE-TSX.v) (A1XCQ0-FWB) (SNNAF-OTCBB) (das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz im Rahmen des Platin-Palladium-Konzessionsgebiets Marathon North im Norden der kanadischen Provinz Ontario, das direkt an das Palladiumprojekt Marathon von Generation Mining Limited (GENM: CSE) grenzt, auf rund 16.500 Acres (von ursprünglich 2.500 Acres, siehe Pressemeldung vom 23. Januar 2020) erweitert hat. Die neuen Flächen machen Sienna neben Generation Mining zu einem der größten Grundbesitzer im Coldwell Complex. Der Coldwell Complex ist der größte Alkalikomplex Nordamerikas und beherbergt die Platin-Palladium-Lagerstätte Marathon. Laut der Website von Generation Mining beinhaltet das Projekt Marathon eine der größten unerschlossenen Mineralressourcen mit Platinmetallen (PM) in Nordamerika und beherbergt mehrere PM-Kupfer-Lagerstätten, einschließlich der Lagerstätte Marathon mit 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent. Generation Mining Limited veröffentlichte am 6. Januar 2020 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA), aus der sich für die Lagerstätte Marathon ein Kapitalwert nach Steuern von 871 Millionen Dollar ergab.Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: "Mit diesem neuen Grunderwerb steigt Sienna zu einem der größten Grundbesitzer in dieser Region - direkt neben der Platin-Palladium-Lagerstätte von Generation Mining - auf. Nachdem der Palladiumpreis derzeit unweit eines Allzeithochs liegt, verfügt Sienna mit diesem Erwerb über zwei große Platin-Palladium-Projekte, für die gleichzeitig Arbeitsprogramme geplant werden. Wir rechnen nicht nur damit, die Arbeiten in diesem neuen Projekt in Ontario aufzunehmen, sondern gehen auch davon aus, in den kommenden Wochen mit den Bohrungen in unserem Vorzeigeprojekt, dem Platin-Palladium-Nickel-Projekt Slättberg in Schweden, zu beginnen. Bei Slättberg arbeiten wir mit einem an der NYSE notierten Bergbauunternehmen zusammen. Nach Einschätzung des Managements werden die kommenden Monate für den Wachstumskurs des Unternehmens von transformativer Bedeutung sein. Dies ist eine spannende Zeit für das Management und die Aktionäre von Sienna."Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. Die neuen Claims wurden über MLAS erworben.Über Sienna ResourcesDas Hauptaugenmerk von Sienna Resources Inc. ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Die aktuellen Projekte von Sienna beinhalten das Platin-Palladium-Nickel-Projekt Slättberg im Süden Schwedens, bei dem Sienna mit einem an der NYSE notierten Bergbauunternehmen zusammenarbeitet, und das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. (GENM: CSE) grenzt. Sienna verfügt ebenfalls über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. (NYSE: ALB) betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc. 