18.02.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 8:42 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Alois Wögerbauer, 3 Banken Generali Investment Gesellschaft m.b.H.. Thema: Ausgewählte Einzelaktien. Schoeller-Bleckmann: "Ein Klassiker mit Top-Management, ein echter Hidden Champion. Allerdings gibt es Gegenwind!". Do & Co: "Das ist mein Lieblingstitel, den ich auch mit hoher Gewichtung im Fonds ...

