Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich zulegen können. In Euro hat das Edelmetall sogar am heutigen Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht. Bei 1.466,67 Euro liegt nun die neue Rekordmarke. Auch in US-Dollar hat der Goldpreis zuletzt Boden gut gemacht, hier fehlen dem Edelmetall allerdings noch 334 Dollar bis zum Allzeithoch aus dem Jahre 2011 bei 1.921,18 Dollar je Feinunze. Der Silberpreis hingegen befindet sich weiter auf Konsolidierungskurs, könnte aber ebenfalls bald wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...