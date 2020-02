Für den Überraschungsmoment an der Börse sorgt gerade der Apple Konzern, der eine Umsatzwarnung herausgeben musste. Die Produktion in China kommt nicht in die Gänge, daher könne man seine versprochenen Ziele nicht erreichen, so die trockene Meldung. Anleger sind nun in Aufruhr, da sie plötzlich mit nachgebenden Kursen umgehen müssen. Allzu lange wurden die Risiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...