In den USA hat die Deutsche Telekom vor Gericht erst einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Tochter T-Mobile US darf mit Sprint kooperieren, der Wettbewerb wird durch die Fusion nicht zu stark beeinträchtigt. In Deutschland dagegen klagt die Telekom nun selbst - gegen die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone.Im Juli 2019 hatte die EU-Kommission den Milliardendeal genehmigt. Vodafone übernimmt demnach die Netze von Unitymedia, das bislang die Netze in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden Württemberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...