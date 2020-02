Apple gab gestern Abend mit einem Paukenschlag bekannt, dass die bisherige Usmatzprognose zu Q1 nicht zu halten sei. Anleger reagierten verschreckt und schickten die Aktie am heutigen Handelstag erst einmal gen Süden. Aktuell steht ein fettes Minus von rund fünf Prozent zu Buche. DER AKTIONÄR erklärt, was Anleger jetzt tun sollten.Als Hauptgrund nannte Apple, dass die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als ursprünglich angedacht. Zudem sei der Umsatz mit den Apple-Geräten zuletzt eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...