E.ON-Calls mit 127%-Chance bei Kursanstieg auf 12 Euro

Mit einem Kursanstieg von 20 Prozent seit dem Jahresbeginn zählt die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) nach der Deutsche Bank-, der Wirecard- und der RWE-Aktie zu den besten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Erfüllen sich die im "SG Bonjour Newsletter" der Société Générale veröffentlichten Einschätzungen, dann könnte sich der Kursanstieg noch weiter fortsetzen. Nachdem die Aktie im August 2019 nach dem Fall auf bis zu 8,08 Euro eine Aufholjagd startete, löste der Sprung über das 2017er-Novemberhoch bei 10,81 Euro einen Long-Impuls aus, der für weitere Kursanstiege sorgen könnte. Die nächsten Kursziele liegen nun bei 12 bzw. 13 Euro. Unterhalb von 10,20 bis 10,10 Euro würde sich die charttechnische Situation allerdings wieder eintrüben.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass die E.ON-Aktie ihren Höhenflug in Kürze auf zumindest 12 Euro ausweiten wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 11,50 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 11,50 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB94724, wurde beim Aktienkurs von 11,42 Euro mit 0,395 - 0,405 Euro gehandelt.

Legt die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat zumindest auf 12 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,62 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,00 Euro

Der Société Générale -Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 111,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000SR6WUM2, wurde beim Aktienkurs von 11,42 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 12 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,00 Euro (+127 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,606 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,606 Euro, BV 1, ISIN: DE000MC64LU7, wurde beim Aktienkurs von 11,42 Euro mit 0,85 - 0,86 Euro quotiert.

Beim E.ON-Aktienkurs von 12 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,39 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de