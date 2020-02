"Der japanische Markt gewinnt für uns weiter an Bedeutung", sagt Gero Willmeroth, Regional President East Asia and Oceania von Engel. "Innovative Verarbeitungstechnologien und die Digitalisierung der Spritzgießprozesse stehen bei den Kunststoffverarbeitern im Fokus." Über viele Jahre arbeitete der Maschinenbauer in Japan mit dem Handelshaus Correns Corporation zusammen. In den vergangenen Wochen wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...