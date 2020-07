Vancouver, Britisch-Columbia - 16. Juli 2020 - NeutriSci International Inc. ("NeutriSci" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutika-Industrie entwickelt, ist sehr erfreut, ein weiteres Update hinsichtlich seines Eintritts in den vielversprechenden japanischen CBD-Markt geben zu können.NeutriSci hat am 9. Juli 2020 einen definitiven Vertrag (der "Vertrag") mit Tabletz LLC, seinem Partner für Japan, abgeschlossen. Der Vertrag, der eine anfängliche Laufzeit von fünf Jahren umfasst und für weitere aufeinanderfolgende Fünfjahresperioden verlängerbar ist, gewährt Tabletz LLC die Exklusivität für den Vertrieb und Verkauf einer neuen Breitspektrum-Hanf-Produktlinie von schnell löslichen sublingualen CBD-Tabs ("Tabletz") auf dem japanischen Markt. Die CBD-Tabs werden unter Verwendung von NeutriSci's IP und Technologie hergestellt und sind zunächst in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich."Wir sind auf dem besten Weg, die anfängliche Musterbestellung innerhalb der nächsten Tage fertigzustellen und zu versenden. Wir gehen davon aus, dass wir nach der Produktzulassung durch das japanische Gesundheitsministerium eine Bestellung für alle unten genannten Verkaufsstellen erhalten werden. Unsere Produktionskapazität wird derzeit hochgefahren, um vierteljährliche Lieferungen nach der ersten Großbestellung zu gewährleisten", sagte Glen Rehman, CEO von NeutriSci.Die schriftliche Produktzulassung durch das japanische Gesundheitsministerium verläuft planmäßig und wird in Kürze erwartet. Der Plan sieht vor, dass Tabletz im Oktober 2020 vollumfänglich auf den Markt gebracht wird, wobei der Vertrieb durch alle 46.000 derzeit vertraglich gebundenen Standorte in Japan erfolgen wird. Die Standorte und Vertriebsstellen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.Die Japaner befürworten Gesundheitsprodukte auf pflanzlicher Basis, was Produkte wie Tabletz auf dem japanischen Markt sehr beliebt macht. Dem Asia Cannabis Report von Prohibition Partners zufolge wird Japan mit einer Größenordnung von 800 Millionen US-Dollar der zweitgrößte medizinische Cannabismarkt in Asien werden.Glen Rehman, CEO von NeutriSci, erklärte ebenfalls: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieses Geschäfts und die Entwicklung einer langfristigen Beziehung zu einer hochmotivierten Gruppe mit einer starken Vertriebsmannschaft, die uns den Eintritt in den japanischen Markt ermöglichen wird. Dies wird uns auch die Tür öffnen, um unsere Expansion in andere Teile Asiens und Australiens fortzusetzen. Wir freuen uns sowohl auf die Zukunft als auch auf unsere erfolgreiche Partnerschaft."Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es insgesamt 5,0 Millionen Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, Führungskräfte, Berater und Mitarbeiter des Unternehmens gewährt hat. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von 0,16 CAD pro Aktie und eine Laufzeit von fünf Jahren.Über NeutriSci International Inc.NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für seine Produkte aufzubauen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.neutrisci.com.Für das Board of Directors:NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.Glen RehmanCEOTel: (403) 264-6320Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an investors@neutrisci.com. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 