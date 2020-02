Der Neuemissionsmarkt für europäische Unternehmensanleihen folgt einer veränderten Logik: Unternehmen bekommen neuerdings sogar Geld oben drauf, wenn sie Kredite aufnehmen. Was ist geschehen?

Anleger akzeptieren sinkende, teilweise negative Renditen, wenn Sie Geld an Unternehmen verleihen. Längere Laufzeiten von bis zu 30 Jahren haben Konjunktur. Warum? Welche Rolle spielt die EZB? Und wie könnte sich der Markt entwickeln?

Die Schlagzeilen der Medien sind gefüllt mit Meldungen über Kreditinstitute, die ihren Kunden keine Zinsen bieten oder sogar Negativzinsen berechnen. Die lockere Geldpolitik der EZB macht es nicht nur für Privatanleger, sondern auch für institutionelle Investoren schwierig, erträgliche Geldanlagen zu finden.

Wer zu Beginn des Zinssenkungszyklus der EZB in Anleihen investiert hat, kann sich heute über Kursgewinne freuen. Weil die EZB und die Notenbank der USA im vergangenen Jahr entgegen den ursprünglichen Markterwartungen die Leitzinsen senkten, sind die Kurse vieler Anleihen weiter gestiegen. Die Kehrseite dieser Entwicklung macht sich bei der Wiederanlage realisierter Gewinne bemerkbar. Die gewohnten, kalkulierbaren Anleiherenditen sind heute eher Mangelware.

Zwei Seiten derselben Medaille

Was für Anleger unerfreulich ist, ist für Schuldner so etwas wie ein Geschenk. Unternehmen können sich aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus zu beispiellos niedrigen Zinssätzen am Anleihemarkt finanzieren.

International tätige deutsche Großunternehmen mit hoher Bonität im Investment-Grade-Bereich haben sich 2019 besonders stark engagiert und rund 80,6 Milliarden Euro am Markt für Euro-Anleihen geliehen. Deutsche Unternehmen waren im vergangenen Jahr die aktivsten Emittenten, gefolgt von französischen Unternehmen, die sich mit insgesamt 68,4 Milliarden Euro versorgten.Der deutsche Automobilsektor lieh sich trotz des Dieselskandals und eines strukturellen Anpassungsbedarfs aufgrund ...

