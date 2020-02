Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Biobeat (http://www.bio-beat.com/), ein biomedizinisches Technologieunternehmen, das fortschrittliche Sensor- und Fernüberwachungslösungen für Patienten entwickelt, erhielt die CE-Kennzeichnung und die Zulassung für seine Pflaster und seine Armbanduhr zur Messung von Blutdruck, Herzleistung, Schlaganfallvolumen, Blutsauerstoff und Herzfrequenz in Krankenhäusern, Kliniken, Langzeitpflegeheimen und privaten Pflegehaushalten. Die Produkte von Biobeat ermöglichen eine cloudbasierte Gesundheitspflege mit Konnektivität entweder über ein Smartphone oder ein dediziertes Gateway.Die Smartwatch und das Pflaster von Biobeat verbinden sich mit der Cloud über ein Smartphone oder ein dediziertes Gateway. Jedes Gerät ist für die Verwendung in verschiedenen Anwendungsfällen vorgesehen, bei denen der Benutzer nur eines der beiden Geräte tragen darf. Die Armbanduhr ist am Handgelenk zu tragen, während das Pflaster an einer beliebigen Stelle des Oberkörpers platziert werden kann."Dies ist die erste PPG-basierte, nicht-invasive Blutdrucklösung, die die CE-Kennzeichnung erhalten hat", so Arik Ben Ishay, Gründer und CEO von Biobeat. "Diese Zulassung bietet enorme Möglichkeiten für die medizinische Fernüberwachung von Patienten, und wir sind begeistert, dass wir dies jetzt auf dem EU-Markt anbieten können", fährt Ben Ishay fort."Die Fernüberwachung der Lebenssignale eines Patienten erfordert völlig andere technologische Ansätze als die aktuelle Praxis", sagt Prof. Arik Eisenkraft, MD, Chief Medical Officer von Biobeat. "Obwohl Blutdruck, Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme das Rückgrat der Überwachung darstellen, können wir jetzt auch Messungen des Schlaganfallsvolumens und der Herzleistung bereitstellen, und wir werden weiterhin daran arbeiten, zusätzliche Parameter für unsere Geräte zu genehmigen", fährt Prof. Eisenkraft fort."Das Versprechen der ferngesteuerten Pflege von Patienten und die ebenso wichtige Kontinuität der Pflege: eine Verbindung von häuslicher, gemeinschaftlicher und klinischer Versorgung wird ohne neuartige medizinische Sensoren nicht möglich sein, und wir sind stolz darauf, die Pioniere auf diesem Gebiet zu sein", so Dr. Dan J. Gelvan, Chairman of the Board (Vorstandsvorsitzender).Über BiobeatBiobeat ist ein umsatzorientiertes Unternehmen mit Sitz in Israel. Das Unternehmen beschäftigt 15 Mitarbeiter und hat Verkäufe in Israel und Europa eingeleitet. Die Sensoren von Biobeat basieren auf den außergewöhnlichen proprietären Technologien des Unternehmens im Bereich der reflektierenden Plethysmographie (PPG), die von einem Team von weltbekannten Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurden. Das Unternehmen konzentriert sich auf drahtlose medizinische Produkte, die es Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, Patienten außerhalb ihrer Einrichtung genauso effizient zu betreuen wie vor Ort.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.bio-beat.com (http://www.bio-beat.com/)Bilder des Geräts: hier (https://drive.google.com/open?id=1cp2fLz2XMkSmt0kNB3bk8IMKPBYyWQvx)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091047/Biobeat_Watch.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1091048/Biobeat_Logo.jpgPressekontakt:Romi Littman, Business Development Manager: romi@bio-beat.comOriginal-Content von: Biobeat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141439/4523205