München (ots) - Nina Kunzendorf und Anke Engelke kämpfen als Investigativ-Journalistinnen gegen eine korrupte Berliner Baumafia.Der Wahrheit verpflichtet: Anke Engelke und Nina Kunzendorf alias Karin Berger und Rommy Kirchhoff zeigen in "Das Versprechen", dem dritten Film der Politthriller-Reihe "Tödliche Geheimnisse", als investigative Journalistinnen, wer den Preis für günstig gebauten Wohnraum im boomenden Berlin bezahlt: illegale Arbeitsmigranten, die sklavenähnlich auf Baustellen ausgebeutet werden. Mark Waschke spielt einen ebenso charismatischen wie populistischen Bausenator, der Erfolge bei Großprojekten für seinen politischen Aufstieg nutzen möchte. Die mehrfach ausgezeichnete Petra Schmidt-Schaller spielt seine Politikberaterin, die heimlich eigene Pläne verfolgt und sich überraschend als Whistleblowerin anbietet.Das Erste zeigt die TV-Premiere von "Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen" am Samstag, 22. Februar 2020, um 20:15 Uhr.Der Film ist online first in der ARD Mediathek ab Donnerstag, 20. Februar 2020, 20:15 Uhr zu sehen."Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen" wurde produziert von Gabriela Sperl unter dem Dach von W&B Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Regie führte Barbara Kulcsar, die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (ARD Degeto).Weitere Informationen und Zusatzmaterial unterhttps://www.instagram.com/ard_degeto/Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Myriam Thieser, ARD DegetoTel: 069/1509-420, myriam.thieser@degeto.deFilmcontact, Julia Kainz & Henriette PulpitzTel: 030 / 27908700, info@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4523215